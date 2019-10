CALCIOMERCATO BOCA JUNIORS DE ROSSI FIORENTINA BURDISSO SALVEMINI ESCLUSIVO - Il futuro di Daniele De Rossi è in bilico. È questa l'ultima notizia che rimbalza dall'Argentina sul futuro del centrocampista del Boca Juniors, fermo ai box per infortunio, accostato nelle ore passate alla Fiorentina in vista della sessione di mercato di gennaio. Secondo i media argentini, potrebbe infatti essere giunta già al capolinea l'avventura dell'ex capitano della Roma con gli 'Xeneizes' per due ragioni: le precarie condizioni fisiche e le prossime elezioni presidenziali che potrebbero portare all'addio di Angelici e, conseguentemente, del direttore sportivo Nicolas Burdisso, fautore dell'approdo del 36enne calciatore nella Superliga.

Di questo, e non solo, abbiamo parlato con Agustin, giornalista e produttore di 'Fox Sports Argentina': "De Rossi ha entusiasmato i tifosi del Boca più per il suo illustre cognome che per le ultime prestazioni con la maglia della Roma - le sue parole a Calciomercato.it - Dopo un mercato in entrata negativo, Burdisso ha cercato un colpo ad effetto. Ma le priorità del Boca erano altre. Contro l'ha segnato all'esordio, poi ha disputato discreti match contro l'e il, mentre colè stato un po' pigro. Il suo livello, fino a questo momento, è passato dall'alto al basso. Dopo un inopportuno infortunio, tornerà presto in campo e speriamo possa dimostrare tutto il suo valore.(allenatore del club di Buenos Aires, ndr) non aveva chiesto il suo acquisto, ma lo ha accettato senza problemi. Convivono serenamente". Sul futuro di De Rossi, Salvemini non ha dubbi: "Sarà sicuramente legato a quello di Burdisso e alle elezioni presidenziali del Boca Juniors che si terrano in dicembre".