Calciomercato Inter, pista a sorpresa dalla Russia per l'attacco

CALCIOMERCATO INTER DZYUBA / Un bomber di razza e potenzialmente low-cost.

Arriva dalla Russia l'ultima idea per il mercato dell'che soprattutto dopo l'infortunio divaluta la possibilità di inserire in rosa un altro rinforzo nel reparto offensivo per la volata finale. Lo riporta 'Il Giornale', che nell'edizione odierna scrive che accostato ai nerazzurri ci sarebbe pure Artem, gigante classe '88 dello Zenit con cui è in scadenza di contratto a fine stagione. In questa stagione ha già firmato 6 gol e 8 assist in 15 partite.