CALCIOMERCATO MILAN MANDZUKIC JUVENTUS ACCORDO / Il Milan si prepara a tornare in campo con una nuova guida in panchina. Stefano Pioli è stato chiamato a risollevare una situazione davvero complicata: i rossoneri sono a metà classifica, hanno già perso quattro partite su sette ma soprattutto l'attacco non ha dato segnali di risveglio.

Tra le missioni principali del tecnico emiliano ci sarà senza dubbio quella di rilanciare, ma la società sta già lavorando per il calciomercato di gennaio, soprattutto in attacco.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il bilancio del Milan ha fatto registrare un record negativo, nella prossima sessione di mercato ci sarà bisogno seriamente di cedere e realizzare qualche plusvalenza, magari provando a non indebolirsi. In ogni caso Boban e Maldini non rinunciano a qualche acquisto di spessore, in grado di portare gol ma soprattutto carisma e l'esperienza che ha invocato il dirigente croato. Come riporta 'Il Giornale', il nome è per certi versi clamoroso: si tratta di Mario Mandzukic, con cui c'è chi giura che ci sia già un accordo. Per l'Inter poteva essere una soluzione importante a gennaio come vice-Lukaku, ma la strada sembra sbarrata proprio a causa di una possibile intesa di massima già raggiunta proprio tra Mandzukic e il club rossonero. L'attaccante croato, in uscita dalla Juventus, potrebbe quindi restare clamorosamente in Serie A nonostante le voci dei contatti intensi con il Manchester United. E l'Inter valuta diversi altri nomi, anche in Russia.