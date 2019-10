Calciomercato Juventus, caccia al terzino: Paratici pesca ancora dall'Ajax

CALCIOMERCATO JUVENTUS VELTMAN / Il lavoro per il mercato del 2020 è già iniziato in casa Juventus. La dirigenza bianconera, come al solito, programma in largo anticipo le mosse di un mercato che dovrà portare una ventata di novità sulle corsie laterali, ora in grossa emergenza.

Le manovre in questa fase si stanno concentrando quindi su questo reparto, dove gli 007 juventini stanno sondando diverse piste: da Meunier a Hakimi passando per Atal, Dumfries e l'ipotesi Marcos Alonso. Ma non solo.

Secondo 'Tuttosport' alla lista andrebbe aggiunto anche il nuovo nome di Joel Veltman, classe '92 e veterano dell'Ajax con cui è in scadenza nel 2021. Gli osservatori bianconeri lo avrebbero monitorato durante la sfida tra Olanda e Bielorussia, ma la concorrenza non manca: sul giocatore ci sarebbero infatti anche Roma e Atalanta.