LUCIANO MOGGI CONTE ALLEGRI INSIGNE / Mai banale nelle sue dichiarazioni, Luciano Moggi ieri ha lanciato una clamorosa bomba sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A. L'ex dirigente della Juventus ha parlato anche del futuro di Massimiliano Allegri, che potrebbe andare in Premier League ma non è l'unica opzione. "L'ipotesi Manchester United è verosimile, ma non escludo neanche la possibilità Barcellona - ha detto a 'Diretta Mercato' su '7 Gold' -.

? Tendo a eliminare questa eventualità, il mister ha ben altre ambizioni".

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Moggi continua: "Vi svelo un retroscena su Antonio Conte, che ha detto di no alla Roma, ma aveva già raggiunto un'intesa con l'Inter". Poi sull'attacco del Napoli e Insigne: "Non è un top player, è un buon calciatore e le altre squadre hanno capito il suo giochino, cioè quando dà palla in profondità a Callejon. Gli avversari gli hanno preso le contromisure. Lui è un simbolo per il Napoli, la gente pretende che giochi bene". Ieri, come rivelato da 'Calciomercato.it', c'è stato l'incontro tra l'agente del giocatre Raiola e Ancelotti, ma non è l'unica situazione spinosa in casa azzurra. Ci sono da risovere i rinnovi di Callejon e Mertens: "Loro due via da Napoli? Sono possibilista, credo che la società debba svecchiarsi un po'. Quando un calciatore è in una squadra da troppi anni perde gli stimoli".