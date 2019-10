Inter, priorità centrocampo: Conte vuole uno dei suoi fidatissimi

CALCIOMERCATO INTER VIDAL / A parte lo stop su Sebastiano Esposito che non andrà al Mondiale Under 17 per garantire un'alternativa in più in attacco, l'infortunio di Alexis Sanchez non sposta più di tanto, al momento, i piani dell'Inter sul calciomercato. Un attaccante lo si valuta a prescindere, cercando di puntare su una possibile occasione low-cost ma in grado di dare un contributo importante in termini qualitativi, ma la priorità, almeno secondo quanto filtra dagli ambienti interisti, rimane la ricerca di un centrocampista importante. CLICCA QUI per tutti gli aggiornamenti di mercato.

Esperienza, carisma e possibilmente anche un buon numero di gol nei piedi.

Antonio Conte ha tracciato l'identikit dell'elemento che vorrebbe inserire in rosa a gennaio e cerchiato in rosso nella personale lista degli obiettivi, scrive 'Tuttosport', c'è Arturoal primo posto. Nonostante le dichiarazioni del cileno, che ha recentemente ribadito di voler vincere la Champions in blaugrana, l'allenatore interista continua a sperare e secondo il quotidiano torinese aumenterà il pressing sulla dirigenza per cercare di averlo. Il problema è che Valverde e il Barcellona hanno aperto alla cessione di Ivan Rakitic , quindi difficilmente si priveranno anche del cileno. Vedremo. La certezza, comunque, è che se dipendesse da lui, Conte andrebbe su un calciatore che già conosce e ha allenato. Ulteriore conferma è data dal fatto che la principale alternativa al momento sarebbe rappresentata da Nemanjache ha avuto al Chelsea, così comelo è per l'attacco.