LAZIO ATALANTA INZAGHI MACELLO / La Lazio è chiamata a uscire dal limbo. Dopo il pareggio di Bologna e la sosta per le nazionali, i biancocelesti sono attesi dallo scontro diretto per la Champions League in casa con l'Atalanta.

Sabato pomeriggio all'Olimpico sarà una sfida molto interessante per gli appassionati di calcio, ma incredibilmente significativa per le due squadra,in primis.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Lo dimostrano anche le parole di Simone Inzaghi, che nell'allenamento di ieri ha motivato i suoi mettendoli in guardia: "Dobbiamo metterci a posto in questi ultimi due giorni, altrimenti facciamo fatica sabato. L'Atalanta è l'Atalanta e le facciamo i complimenti, ma noi siamo più forti se ci mettiamo lo stesso spirito loro", si è potuto ascoltare tramite 'Lazio Style Television'. L'allenatore della Lazio, soprattutto dopo la strigliata e lo sfogo di Lotito, sente la pressione:"Abbiamo altri due giorni d'allenamento per sistemarci e per vincere sta partita, se no diventa un macello".