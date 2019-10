Milan, caccia alle plusvalenze: il punto

CALCIOMERCATO MILAN / La sorpresa dopo la pubblicazione dei bilanci in profondo rosso del Milan sta più che altro nell'entità delle perdite del club che senza la Champions League e senza plusvalenze di un certo peso non riesce ad invertire la rotta. Oltre Cutrone, che in estate ha garantito 25 milioni, per trovare un'altra cessione importante bisogna tornare al 2017, quando De Sciglio passò alla Juventus per 12 milioni di euro. Troppo poco, soprattutto senza gli incassi dell'Europa che conta.

E l'esigenza di mettere a bilancio delle cessioni di peso si fa sempre più pressante.per tutti gli aggiornamenti di mercato.

Non necessariamente nella finestra di gennaio, durante la quale il Milan cercherà comunque di non indebolire la rosa per centrare l'obiettivo stagionale. Ma anche perché il mercato in questo momento non è favorevole. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' infatti, gli uomini che potrebbero garantire le plusvalenze maggiori sono Donnarumma e Suso, che però non hanno alcuna offerta. Lo spagnolo, in particolare, neanche a fronte di un possibile sconto sui 40 milioni fin qui richiesti. Sarebbe più semplice piazzare Romagnoli, ad esempio, ma poi come sostituirlo? Va monitorato con attenzione Paqueta, sul quale resta interessato Leonardo che vorrebbe portarlo al Psg, mentre su Kessie andrebbe registrata un'altra offerta del Wolverhampton che continua a tentarlo. Discorso complicato infine per Piatek, che se tornerà a segnare prima di accendere gli interessi dei club farebbe innanzitutto comodo al Milan che di un vero bomber ha estremamente bisogno.