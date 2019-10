Calciomercato, asta internazionale per Edouard: tre italiane in corsa

CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI LAZIO EDOUARD / Dalla sterminata fucina di talenti che è la Francia, ecco un nuovo gioiello che dal Celtic è pronto a sbarcare sui palcoscenici più grandi d'Europa come tanti dei suoi predecessori, da van Dijk passando per Dembele fino a Terney, sbarcato all'Arsenal in estate.

Non tutti francesi, ma passati per gli 'Hoops' che si preparano ad una sessione invernale di mercato durante la quale dovranno resistere agli assalti milionari per Odsonne, attaccante classe '98 prodotto del settore giovanile del Paris Saint-Germain già autore di 9 gol e 5 assist in 17 presenze e trascinatore della Francia Under 21.per tutti gli aggiornamenti di mercato.

Stando a quanto riferisce il britannico 'Daily Record', una lunga lista di osservatori era ad assistere alla gara tra Francia e Slovacchia Under 21 nella quale Edouard ha messo a segno una tripletta. Diversi club lo stanno monitorando da tempo, su tutti, si legge, anche le italiane Roma, Lazio e Napoli che si preparano a sfidare altri grandi club europei come BorussiaDortmund e Lione. L'intenzione degli scozzesi però, per il momento, è quella di tenere il giocatore fino al termine della stagione.