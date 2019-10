Calciomercato Inter, casting attaccante: spunta un altro possibile ritorno

CALCIOMERCATO INTER IBRAHIMOVIC KEITA / Da Appiano Gentile la sensazione che filtra è che Antonio Conte, in vista del calciomercato di gennaio, stia spingendo in modo particolare per rinforzare il centrocampo, valutando offerte per chi sta giocando meno (a rischio Vecino e Gagliardini) per poter reinvestire su un elemento in grado di garantire da subito un salto di qualità al reparto in termini d'esperienza, carisma e gol. In attesa di vedere però all'opera il giovanissimo Sebastiano Esposito, che salta il Mondiale Under 17 per restare aggregato alla prima squadra dell'Inter, i dirigenti stanno sondando il mercato e valutando di comune accordo con l'allenatore la possibilità di intervenire acquistando anche un attaccante.

Un rinforzo che servirebbe a prescindere dall'infortunio di Alexische dovrebbe rientrare tra metà gennaio e febbraio.

Oltre ad Olivier Giroud e le piste alternative come Petagna e Lasagna, nelle ultime ore sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' hanno preso quota candidature suggestive come quelle di Zlatan Ibrahimovic che si svincolerà il 31 dicembre dai Los Angeles Galaxy e lo juventino Mario Mandzukic, per il quale bisognerà capire se la Juventus sarà disposta a cederlo alla grande rivale. Due ipotesi non semplici, mentre spunta anche un'altra vecchia conoscenza che potrebbe far rientro a Milano. Si tratta di KeitaBalde, rientrato al Monaco in estate dopo il prestito in nerazzurro e sempre apertissimo all'ipotesi di rientro a Milano. Il tecnico Jardim secondo la 'Rosea' non si opporrebbe alla sua cessione che, si legge, potrebbe avvenire anche in prestito, formula ideale per le esigenze dell'Inter che però si interroga sulla possibile sovrapposizione con Politano. L'idea è quella di non mettere in discussione le gerarchie consolidate nella prima parte di stagione, quindi per completare l'attacco si valuteranno potenziali occasioni da sfruttare con degli scambi.