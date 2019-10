CALCIOMERCATO MILAN ROMA ELNENY / Sbarcato in Turchia un mese e mezzo fa, Mohamed Elneny al Besiktas stenta a decollare tant'è che da qualche giorno sono spuntate le prime voci secondo le quali potrebbe lasciare il club di Istanbul già a gennaio.

Destinazione? Ilè tra le ipotesi sul tavolo per il centrocampista egiziano il cui cartellino appartiene ancora all'

Interrogato proprio sulle indiscrezioni che vorrebbero Elneny nel mirino del club rossonero, l'agente Alaa Nazmy ha parlato ai microfoni di 'Time Sport' dribblando le domande sul futura ma svelando, allo stesso tempo, un retroscena: "Non posso parlare del ritorno di fiamma del Milan per Elneny in vista della prossima sessione di mercato - spiega il manager del centrocampista -. Milan e Roma hanno cercato di ingaggiarlo durante l'ultimo mercato invernale, ma le trattative non si sono concretizzate e poi ha ricevuto anche tante altre offerte. In estate poi si sono fatte avanti altre squadre come Leicester, West Ham e Valencia, ma il Besiktas ha chiuso l'accordo. Non ha lasciato l'Arsenal su richiesta di Emery. Mohamed aveva bisogno di continuità e fare un passo in avanti. Esiste la possibilità che torni a giocare per l'Arsenal, certo".