Serie A, da Borja Valero a Rugani: quelli ancora a 0 minuti (o quasi)

SERIE A BORJA VALERO RUGANI / Se avete puntato su di loro al fantacalcio, in queste sette giornate di campionato vi sarete messi le mani dei capelli. Stiamo parlando della truppa dei calciatori che non hanno esordito in questa stagione di Serie A (o che hanno giocato meno di 5 minuti...), che dopo sette turni vede ancora tanti nomi importanti in lista.

Senza considerare chiaramente gli infortunati, a far rumore sono innanzitutto i 'casi' di casa Juventus dove oltre a Mario Mandzukic, separato in caso e fuori pure dalla lista Champions in attesa del mercato di gennaio per cambiare aria, fermo a 0 minuti c'è anche Daniele Rugani che nonostante l'infortunio di Chiellini e l'arrivo di Sarri in panchina, suo grande estimatore, fin qui non ha visto il campo. Stessa sorte per due calciatori dell'Inter di Antonio Conte: BorjaValero, che ha chiuso la scorsa Serie A con 27 presenze, e il nuovo arrivato Valentino Lazaro, frenato da un problema fisico in estate e ancora oggetto misterioso tutto da scoprire.

Così come a Genova devono ancora tastare le potenzialità di due talenti molto attesi dopo l'ultimo mercato: SinannelGonzalosponda, Speravate in qualche bonus a sorpresa grazie alle vostre abilità nello scouting? Per ora è andata male.

La Samp attende anche il norvegese Morten Thorsby, che tra l'altro ora si è infortunato. In casa Fiorentina, invece, oltre ad Eysseric e Thereau che sono fuori dai piani del club, non ha ancora esordito l'attesissimo brasiliano Pedro, mentre Ghezzzal ha collezionato solo 4' senza incidere. Meglio di IagoFalque, che col Torino ha giocato un solo minuto in questa Serie A. Sfortunati poi anche Bessa, Djuricic e Pazzini, praticamente inutilizzati ed ora alle prese pure con problemi fisici.