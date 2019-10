INTER BIRAGHI / Le note negative sono gli infortuni di D'Ambrosio e Sanchez, ma l'Inter può almeno in parte sorridere ritrovando un Cristiano Biraghi galvanizzato dall'avventura positiva con la Nazionale del Ct Mancini.

Il terzino nerazzurro, al rientro ad Appiano, parla così ai microfoni di 'Sky': "Non ci sentiamo ridimensionati, le sconfitte Barcellona e Juventus ci devono bruciare dentro ma dobbiamo prendere le cose fatte bene e migliorare passo dopo passo. Gli infortuni fanno parte della stagione, abbiamo perso due calciatori importanti come D'Ambrosio e Sanchez, speriamo che possano tornare il prima possibile, però siamo anche tranquilli perché sappiamo che ci sono altri calciatori che diranno la loro. Il ritorno all'Inter? Una cosa bellissima, un sogno che si è realizzato. Sono andato via da qui che avevo 18 anni e sono tornato da uomo. Sono contentissimo perché è il sogno per cui ho lavorato sodo giorno dopo giorno".