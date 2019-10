Calciomercato Inter e Milan, insidia inglese per Müller

CALCIOMERCATO INTER MILAN MULLER / Salvo colpi di scena non se ne andrà a gennaio, lo ha annunciato Karl-Heinz Rummenigge pubblicamente. Thomas Müller però, come anticipato da Calciomercato.it lo scorso 8 ottobre, sta concretamente ragionando sulla possibilità di lasciare il BayernMonaco dopo praticamente vent'anni trascorsi nel club.

Destinazione? Secondo una fonte interpellata da Calciomercato.it, la priorità resta l'Europa ed anche per questo negli ultimi giorni si sono riaccese le voci che vorrebberosulle tracce dell'attaccante classe '89.

Per le italiane però non sarà semplice spuntarla. La Premier League esercita infatti un certo fascino sul calciatore che secondo il 'Daily Mail' rientrerebbe in una short-list di tre nomi individuati dal Manchester United per rinforzare l'attacco. Gli altri due sono Mario Mandzukic, più facilmente raggiungibile già a gennaio, e Jadon Sancho, giovane stella del Borussia Dortmund.