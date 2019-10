Calciomercato Juventus, dall'Inghilterra: Sarri prepara il triplo assalto alla Premier

CALCIOMERCATO JUVENTUS KANTE EMERSON PALMIERI ERIKSEN / Un elemento di grande qualità da inserire sulla trequarti, un nuovo centrocampista di spessore internazionale ed un esterno mancino. Sono queste le priorità del calciomercato Juventus che come da tradizione si muove con largo anticipo per gettare le basi di affari da concludere poi tra gennaio e la sessione estiva.

Con l'arrivo in panchina di Maurizioin particolare le manovre juventine sembrano concentrarsi sul campionato inglese dove i bianconeri stanno monitorando diversi profili.

I nomi caldi nelle preferenze dell'allenatore, segnala il tabloid britannico 'Daily Mail', sarebbero quelli di N'Golo Kanté e Emerson Palmieri, due pedine importantissime del Chelsea che il tecnico toscano ha portato alla vittoria dell'ultima Europa League. Secondo il 'The Sun', però, Frank Lampard considera entrambi incedibili, sia a gennaio (alla luce soprattutto del mercato in entrata ancora bloccato) che in estate. Ecco perché tra l'altro negli ultimi giorni è spuntata anche l'ipotesi Marcos Alonso come vi abbiamo anticipato. L'altro grande nome nel mirino, invece, è Christian Eriksen, in scadenza di contratto col Tottenham e nel mirino del Real Madrid. La Juve, che continua a coltivare il sogno del ritorno di Pogba, sarebbe pronta a mettere sul piatto anche Rabiot secondo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni.