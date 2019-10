CALCIOMERCATO INTER MOGGI IBRAHIMOVIC / Ha il merito di aver portato Zlatan Ibrahimovic in Serie A ai tempi in cui era il direttore generale della Juventus: tanto è cambiato da allora ma Luciano Moggi è tornato a parlare dello svedese e del suo possibile ritorno nel nostro campionato. Con il contratto in scadenza con i Los Angeles Galaxy, l'ex bomber anche di Milan e Inter potrebbe essere l'occasione di gennaio per alcune società del nostro campionato.

Si è parlato dima anche degli stessi nerazzurri con Conte che va alla ricerca di un vice, anche considerato il lungo stop di Sanchez. Ecco allora che proprio Moggi a 'Radio Bianconera' dice sì all'approdo di Ibra all'Inter: "Con lui ho puntato prima sull'uomo che sull'atleta. Per mesi gli sono stato dietro. Nella sua biografia ha scritto che è diventato cinico alla Juventus di Moggi. Sì, a gennaio potrebbe anche tornare all'Inter".

Tutte le ultime news sull'Inter: CLICCA QUI!