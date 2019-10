JUVENTUS SOULE POGGI / Matias Soule alla Juventus: il baby talento argentino del Velez potrebbe essere il prossimo colpo in prospettiva della società bianconera. Affare in dirittura d'arrivo per il classe 2003, centrocampista offensivo che arriverebbe in Italia a parametro zero visto che non ha ancora firmato un contratto da professionista con la società argentina.

Calciomercato Juventus, arriva il baby Soule: caratteristiche tecniche e somiglianze

Per capirne di più su quello che è definito in Argentina come un nuovo crack, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Gianluca, giornalista sudamericano addentro alle vicende di casa Velez: "Anche qui si dice che Soule firmerà con la Juventus alla fine dell'anno, nonostante gli sia arrivata anche un'offerta dal Monaco". Mercato Juventus: per le ultimissime clicca qui

Ma di che tipo di giocatore stiamo parlando? "Matias è un centrocampista offensivo, mancino, capace di giocare in verticale, con buona tecnica e senso del gol. Al Velez ha giocato molto sulla fascia sinistra". Un giocatore che lo stesso Poggi paragona ad una vecchia conoscenza del nostro campionato: "Ha caratteristiche molto simili a Ricky Alvarez".