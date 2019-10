Bologna, infortunio Tomiyasu: UFFICIALE, i tempi lunghi

BOLOGNA INFORTUNIO TOMIYASU / Continua la maledizione nazionali per la Serie A. Si registra, infatti, l'ennesimo infortunio, ancora una volta in casa Bologna, che perde Takehiro Tomiyasu.

Il difensore, che ha accusato problemi con il Giappone, si è sottoposto agli esami del caso, che hanno evidenziato - come si legge sul sito ufficiale del club - una lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI . I tempi di recupero sono stimati in circa