Inter, UFFICIALE: niente Mondiali per Esposito

INTER UFFICIALE ITALIA UNDER 17 / Niente Italia Under 17 per Esposito. Il brutto infortunio, che terrà Sanchez out per 3 mesi, ha portato l'Inter a 'trattenere' il giovane attaccante.

Niente Mondiali di categoria per lui. La conferma è arrivata direttamente dalla FIGC: sul sito ufficiale della Federazione è presente la lista dei convocati dove non c'è Esposito.