CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / Fabio Paratici ha spento le voci sull'addio anticipato di Cristiano Ronaldo, ma dichiarazioni a parte in casa Juventus si lavora già al dopo CR7. Che sia quest'estate o quella successiva, i bianconeri devono preparare la strategia per la Ronaldo-exit considerato che la fine dell'avventura italiana del fuoriclasse portoghese avrà un effetto non di poco conto sugli equilibri della squadra ora guidata da Maurizio Sarri. Il piano al vaglio di Paratici è quello di un doppio rinforzo in attacco per la prossima estate, un giovane talento da coltivare con calma e un big già affermato che possa reggere il peso dell'attacco. Le ultimissime sugli acquisti della Juve: CLICCA QUI!

Nel primo caso uno dei nomi cerchiati in rosso sul taccuino dei dirigenti juventini è quello di Malen, talento del Psv Eindhoven che ha attirato l'attenzione anche delle grandi di Spagna.

Juventus, dopo Ronaldo: da Sanè a Kane, la Premier League chiama

Lui come, caratteristiche decisamente diverse ma statistiche che non possono che far accendere riflettori su di lui.

Dai giovani di belle speranze a calciatori comunque di età 'verde' ma che si sono già imposti a grandi livelli: obiettivi puntati sulla Premier League con Sané del Manchester City che potrebbe essere un nome da tenere in considerazione. Al momento è fermo per un grave infortunio ma cambiare aria, potrebbe essere la mossa giusta per il rilancio. Da una parte all'altra di Manchester: lo United potrebbe riabbracciare Ronaldo per un ritorno romantico e magari con Rashford a fare il percorso opposto. Sempre in Inghilterra attenzione a Harry Kane, profilo ancora giovane ma certamente con già una grande esperienza alle spalle. Salto in Germania dove Sancho con il Borussia Dortmund ha già mostrato a tutti le sue qualità: lo corteggiano le big europee e la Juventus potrebbe provare a sbaragliare la concorrenza.