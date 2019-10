PSG NEYMAR MANCHESTER UNITED / Mesi con la valigia pronta, poi tutto da disfare e la permanenza al Paris Saint-Germain: dopo un'estate rovente, per Neymar l'autunno non è iniziato nel migliore dei modi, con l'infortunio in Nazionale che lo farà restare fuori per almeno un mese.

Spunta ora dall'Inghilterra un retroscena sull'interesse delper l'attaccante ex: secondo quanto riferisce 'The Athletic', il vicepresidente esecutivoera pronto a far partire l'assalto per Neymar, convinto che per il rilancio della squadra fosse necessario inserire un potenziale Pallone d'Oro. A frenarlo però il parere negativo dei dirigenti dei 'Red Devils' che hanno avanzato dubbi sullo stile di vita del calciatore. Così sfumata l'ipotesi United, così come quelle, Neymar è rimasto al Paris Saint-Germain e ha dovuto fare i conti con l'ostracismo dei tifosi.

