CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ / Alexis Sanchez andrà sotto i ferri e resterà fuori circa tre mesi. Si tratta di una brutta tegola per l'Inter di Antonio Conte, comunque non intenzionata a ricorrere al mercato degli svincolati. Il sostituto del cileno sarà di fatto il baby Esposito: per il classe 2002, quindi, niente Mondiale U17 di scena in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre.

A gennaio, considerato che a 'El Nino Maravilla' occorrerà poi del tempo per ritrovare la migliore condizione,potrebbero invece decidere di intervenire sul mercato per prendere un rimpiazzo più pronto ed esperto del 17enne.

In entrata, restando all'attacco, è previsto l'arrivo di un vice Lukaku: negli ultimi giorni ha preso quota la candidatura di Giroud, ma occhio alle piste italiane rappresentate da Petagna della Spal (eccellenti i rapporti col suo agente Riso) e Lasagna che l'Udinese valuta però sui 20 milioni di euro.