CALCIOMERCATO INTER RETROSCENA CASEMIRO / Importante retroscena di calciomercato riguardante l'Inter svelato da Casemiro. In un'intervista rilasciata a 'Movistar Deportes', il centrocampista del Real Madrid attualmente in scadenza nel 2021 ha infatti dichiarato: "Nel 2014 avevo la possibilità di andare all'Inter, al Siviglia e al Porto.

mi ha chiamato e mi ha convinto a scegliere il Porto. È stata la decisione migliore della mia vita. Ho giocato delle ottime partite in quella stagione e quando sono tornato alavevo più esperienza, avevo già giocato in Champions ed ero un altro giocatore". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo