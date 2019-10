p>CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR DE VRIJ / Già a gennaio l'rischia di vedersi arrivare offerte importanti, quasi irrinunciabili per due pilastri della difesa di Antonio: parliamo di Milane Stefan Dal Real Madrid, come scrive 'Don Balon' propenso a sferrare l'assalto allo slovacco , alpassando per ilfino ai due Manchester. Queste le big europee che possono far tremare, anzi vacillare i nerazzurri di sicuro non intenzionati a privarsi dei due big a stagione in corso. Nel mercato, però, tutto può succedere, specie se dovessero arrivare proposte irrinunciabili. Skriniar è in scadenza nel 2023 e ha una valutazione di base da 80 milioni di euro. Anche il contratto di de Vrij scade nel 2023, ma il prezzo del suo cartellino è un po' più basso, diciamo sui 60 milioni.