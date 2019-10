SCHICK LIPSIA / Patrick Schick ha collezionato appena 27' con la maglia del Lipsia, ma ha già le idee molto chiare. "Sono in uno dei migliori tre club della Bundesliga. Abbiamo un grosso potenziale".

Poi sulle sue condizioni: "Sono stato a lungo infortunato - dice a 'La Bild' - per questo non potevo allenarmi per poter dare il massimo. Giochiamo in un sistema molto organizzato, dove ogni giocatore deve correre e correre molto. Il pressing è estremo, la squadra funziona. In ogni caso è diverso rispetto a. E' meglio per me. Questo sistema permette agli attaccanti di giocare più vicino alla porta per fare gol".