BARCELLONA MESSI SCARPA D'ORO / Sesta Scarpa d'Oro nonché terza consecutiva per Lionel Messi.

La stella del, piazzatosi con 36 gol in campionato davanti a(33 reti) e(26), ha commentato così l'ennesimo riconoscimento come miglior marcatore dell'anno: "Dedico questo premio alla mia famiglia. La Champions League è qualcosa di speciale e ogni anno vogliamo vincerla, ma siamo consapevoli che la Liga è la cosa più importante che ti porta a competere in Europa. Noi siamo il Barcellona e vogliamo vincere tutto, sempre. Senza i miei compagni non avrei mai potuto vincerne neanche uno: questo è un trofeo per tutti, è un riconoscimento per l'intera squadra".