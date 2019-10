INTER TEGOLA CONTE SANCHEZ INFORTUNIO / AGGIORNAMENTO ORE 17.00 - Arriva l'annuncio ufficiale. Come si legge sul sito dell'Inter dopo "La visita che ha confermato la diagnosi dello staff medico nerazzurro, si è deciso di procedere con intervento chirurgico alla caviglia sinistra. L'intervento chirurgico, di plastica dei tendini peronei, è stato quindi eseguito nel pomeriggio ed è perfettamente riuscito".

16.05 - Non arrivano buone notizie dalla Spagna.

Alexisdopo la visita dal dottor Ramon Cugat a Barcellona andrà sotto i ferri per il problema alla caviglia sinistra, accusato durante il match in Nazionale contro la Colombia. Davvero una pessima notizia per Antonioe tutta l', che dovranno fare a meno del suo attaccante per circa tre mesi: si parla di almeno 75/90 giorni prima di rivederlo in campo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo Inter CLICCA QUI . Sanchez tornerà dunque dopo Natale.