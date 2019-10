CALCIOMERCATO JUVENTUS / In estate sono arrivati Ramsey e Rabiot, lo scorso anno Emre Can e poi ancora Pirlo, Pogba e Khedira: la Juventus è forse la regina degli affari a parametro zero, una delle società che sa approfittare meglio delle possibilità offerte dai calciatori in scadenza.

Una tradizione lunga che potrebbe continuare anche il prossimo anno con diversi nomi già segnati in rosso sul taccuino di Paratici: i bianconeri hanno, infatti, messo gli occhi sui calciatori in scadenza al Chelsea, in particolare, due giocatori apprezzati da Maurizio

Ultimi aggiornamenti sul calciomercato Juventus: CLICCA QUI!

Sempre in Premier League c'è forza il pezzo pregiato della prossima estate: Christian Eriksen, trequartista danese, destinato a dire addio al Tottenham senza alcun esborso da parte della sua futura squadra. Sempre in Inghilterra c'è Matic, conteso anche dall'Inter, mentre in Francia attenzione su Meunier (nome da tenere in considerazione anche per gennaio) e in Spagna da seguire la pista Savic, in scadenza con l'Atletico Madrid e spesso in passato accostato alla Juventus.