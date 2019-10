CALCIOMERCATO ROMA FAZIO / Importanti dichiarazioni di Federico Fazio riguardo al proprio futuro. In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', il difensore della Roma ha parlato così dei suoi ultimi anni di carriera: "De Rossi-Boca Juniors? Lo sento spesso, si trova bene.

Non so se finirò la mia carriera al Boca, io mi aspetto di finirla alla Roma". Il 32enne è attualmente in scadenza di contratto nel 2021 con il club giallorosso. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo