CALCIOMERCATO INTER BORJA VALERO / L'avventura all'Inter di Borja Valero potrebbe concludersi a gennaio, specie se in nerazzurro dovesse approdare Matic.

Finora il centrocampista spagnolo non è stato mai impiegato dae per questo ci sono possibilità che possa chiedere lui stesso di andar via nella finestra di riparazione, cinque mesi prima la naturale scadenza del contratto.

Il futuro del 34enne potrebbe essere ancora in Italia: può riprovarci la Fiorentina dopo il tentativo fallito a inizio estate. Ma anche in Spagna, sempre in una sua ex come per esempio il Villarreal. Non è da escludere, infine, un trasferimento fuori dall'Europa: in Cina, Qatar oppure negli Stati Uniti.