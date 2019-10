CALCIOMERCATO MILAN MASTOUR REGGINA / Hachim Mastour si appresta a ripartire dalla Serie C.

Come riportato da 'Sky Sport', l'ex promessa delè infatti ad un passo dalla.

Per l'attaccante classe 1998, attualmente svincolato dopo l'esperienza al PAS Lamia, è pronto un contratto triennale che lo riporterà in Italia dopo le deludenti esperienze in Spagna, Olanda e Grecia. La chiusura definitiva dell'affare e la conseguente ufficialità potrebbero già arrivare nelle prossime ore.