MILAN REBIC STEUBING / Un duro attacco arrivato a Rebic dalla Germania: l'Eintracht Francoforte non ha dimenticato l'addio dell'attaccante croato in estate e il dirigente Wolfgang Steubing ha parlato proprio di questo. In alcune dichiarazioni riportate dalla 'Bild', il manager del club tedesco ha raccontato il suo trasferimento al Milan: "Onestamente non ho parole. Voleva andare via perché si sentiva l'unico dei tre attaccanti a non essere preso in considerazione.

Ora è in panchina: ha giocato d'azzardo e non sarà molto facile per lui".

Clicca qui per tutte le news sul Milan!

Tornato in Italia nell'ultimo giorno utile di mercato, Rebic non è riuscito ad imporsi con Giampaolo in panchina: appena tre apparizione per un totale di poco più di sessanta minuti di gioco finora in rossonero. Ora per l'attaccante ex Fiorentina c'è la speranza che l'arrivo di Pioli possa segnare la svolta per la sua stagione.