DIRETTA MILAN LECCE FORMAZIONI / Milan-Lecce chiuderà il programma domenicale dell'ottava giornata di Serie A. Saranno dunque i salentini i primi avversari di Stefano Pioli, all'esordio sulla panchina rossonera dopo l'esonero di Marco Giampaolo. Con nove punti in classifica, i rossoneri hanno bisogno di una vittoria per rilanciare le ambizioni da Champions League. I giallorossi, dal canto loro, sperano di non replicare gli esiti delle altre due trasferte lombarde, che hanno portato due sconfitte e 7 gol subiti in totale tra Inter e Atalanta.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-LECCE

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Leao, Calhanoglu. All. Pioli

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabenelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 22 punti; Inter 21; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma 13; Lazio e Parma 12; Fiorentina* 11; Torino e Udinese 10; Verona, Bologna e Milan* 9; Sassuolo*, Brescia**, Spal e Lecce* 6; Genoa 5; Sampdoria 4

* una gara in meno

** due gare in meno