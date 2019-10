INTER NAINGGOLAN / "A Cagliari sono cresciuto come uomo e si sorride con poco. Quando sono tornato è stato un po' come rivivere la mia adolescenza". Pensieri e parole di Radja Nainggolana ai microfoni di 'Dazn'.

Il belga è riapprodato in Sardegna con la formula del prestito dopo una stagione deludente in nerazzurro. A proposito della sua avventura a Milano, il centrocampista classe '88 ha voluto fare una precisazione: "All'dicevano che ero uno spacca spogliatoio, ma non è così. Non ho mai creato problemi a nessuno".