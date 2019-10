NAPOLI INFORTUNIO LOZANO / Anche il Napoli fa i conti con gli infortuni nelle Nazionali: i dieci giorni di calcio internazionale hanno provocato non pochi problemi alle squadre di Serie A con molteplici calciatori messi ko durante le gare con le proprie rappresentative. Per gli azzurri a farne le spese Hirving Lozano, il colpo più costoso della storia della società partenopea e già al centro delle critiche per le prime uscite poco fortunate.

L'attaccante ex Psv Eindhoven è stato colpito duramente durante Messico-Panama ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella. Un infortunio che ha preoccupato non poco lo staff medico del Napoli che, secondo quanto riferisce il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino, sarebbe però stato rassicurato sulle condizioni del calciatore: per Lozano si tratterebbe soltanto di una botta e nulla di più.

Il messicano resta comunque in dubbio per la sfida di sabato pomeriggio contro il Verona: al di là delle condizioni fisiche, il 24enne soltanto domani farà, infatti, rientro in Italia.