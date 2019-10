DIRETTA PARMA GENOA FORMAZIONI / Ultima spiaggia, o quasi. Dopo la sconfitta interna contro il Milan, Aurelio Andreazzoli non può permettersi ulteriori passi falsi. D'Aversa, dal canto suo, deve riscattare la sconfitta in casa della Spal. Con questi presupposti, Parma-Genoa rappresenta la gara dell'aperitivo domenicale. Con appena 5 punti conquistati in classifica, gli ospiti non vincono dalla seconda giornata di Serie A, quando hanno battuto la Fiorentina a Marassi.

Calciomercato.it seguirà la sfida del Tardini in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-GENOA

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa

GENOA (3-5-2): Radu; Goldaniga, Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pandev. All. Andreazzoli

CLASSIFICA SERIE A:

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 22 punti; Inter 21; Atalanta 17; Napoli 16; Roma 13; Lazio 12; Cagliari 14; Fiorentina* 11; Torino e Udinese 10; Verona, Bologna, Parma* e Milan* 9; Sassuolo*, Brescia**, Spal e Lecce* 6; Genoa* 5; Sampdoria 4

* una gara in meno

** due gare in meno