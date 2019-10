LAZIO EUROPA LEAGUE UEFA SANZIONE / La UEFA ha preso la proprio decisione in merito ai saluti fascisti di un gruppo di tifosi della Lazio in Curva Nord durante la gara col Rennes del 3 ottobre scorso.

Nel comunicato della federazione si apprende che "l'organismo di controllo, etica e disciplina ha deciso: di ordinare la chiusura parziale dello stadio SS Lazio durante la prossima (1) partita della competizione UEFA in cui SS Lazio giocherà come club ospitante. In particolare, il club italiano chiuderà i settori 46, 47, 48 e 49 (gradi inferiori e superiori) dello stadio. Alla SS Lazio viene anche ordinato di mostrare uno striscione con la dicitura "#EqualGame", con il logo UEFA su di esso, che copra i ranghi inferiori dei suddetti settori dello stadio".

In aggiunta arriva anche una multa da 20.000 euro.