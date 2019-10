INTER FORMAZIONE CONTE SASSUOLO / Antonio Conte in emergenza dopo gli infortuni in nazionale di D'Ambrosio e soprattutto Alexis Sanchez, che potrebbe restare ai box per diversi mesi in caso di intervento chirurgico alla caviglia.

L'unica notizia positiva riguarda Stefano, sulla via della guarigione dopo il problema muscolare alla coscia rimediato nel primo tempo del Derby d'Italia contro la

Il centrocampista difficilmente ci sarà comunque nella sfida contro l'ex Sassuolo alla ripresa del campionato, con lo staff medico nerazzurro che non vuole rischiarlo in vista della decisiva gara in Champions League con il Borussia Dortmund. Gagliardini e Vecino si candidano per una maglia da titolare in mediana, mentre nelle retrovie Bastoni potrebbe far rifiatare Godin dopo gli impegni con l'Uruguay. Rebus attacco invece per Conte: salgono le chances per Politano di vestire una maglia da titolare dal 1' e affiancare uno tra Lautaro Martinez e Lukaku, con il centravanti ex United tornato in anticipo dalla parentesi con il Belgio per ritrovare la migliore condizione. Attenzione anche al baby Esposito, che con il ko di Sanchez potrebbe ritagliarsi presto il suo spazio.