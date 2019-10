CALCIOMERCATO ATALANTA MILAN FRANCO VAZQUEZ SIVIGLIA - Mancano meno di tre mesi all'apertura della sessione invernale del calciomercato, ma i dirigenti inziano a tessere le trame per arrivare ai rinforzi giusti per le rispettive squadre. Tra i giocatori che potrebbero agitare il mercato di riparazione c'è Franco Vazquez. Il 30enne trequartista, passato al Siviglia dal Palermo nell'estate del 2016, non trova spazio nell'undici dell'allenatore Julen Lopetegui che nella Liga gli ha concesso solo 98 minuti, conditi da due gol, mentre in Europa League ha giocato entrambi i match fin qui disputati da titolare.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , si registrano movimenti dall'Italia, ma non solo, su Vazquez, argentino con passaporto italiano e con presenze anche nella Nazionale maggiore. Tra le squadre che potrebbero muoversi sul prodotto del vivaio del Belgrano c'è l', che col Siviglia diin estate ha già chiuso tre operazioni in entrata:. Da ricordare che, nel frattempo, nella rosa di Gian Pieroè presente Josipche non ha ancora prolungato il contratto col club di, attualmente in scadenza nel 2020.