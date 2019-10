BARCELLONA REAL MADRID CLASICO CAMP NOU BERNABEU / Per sabato 26 ottobre è in programma il 'Clasico' di Spagna tra Barcellona e Real Madrid che almeno sulla carta dovrebbe giocarsi al Camp Nou. Eppure in queste ore qualcosa potrebbe cambiare. Secondo quanto riportato da 'As' la stessa Liga avrebbe chiesto il cambio di campo con la gara da giocare al 'Bernabeu'.

Il motivo è di natura politica in quanto il rischio di scontri e incidenti a causa della situazione nella città catalana potrebbe essere piuttosto alto in seguito alle recenti sentenze con la condanna di nove indipendentisti. La Federazione studierà questa richiesta e stabilirà il da farsi dopo un consulto anche con i club.

Secondo quanto riferito in seguito da 'Marca' Real Madrid e Barcellona avrebbero già respinto la proposta di cambio campo. In particolare le fonti blaugrana provano a stabilizzare la situazione e sostengono che al netto delle manifestazioni previste per quella giornata il Clasico' debba essere disputato normalmente.