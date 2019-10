CALCIOMERCATO BARCELLONA VELA / Il Barcellona è ancora a caccia di un calciatore che possa degnamente sostituire Luis Suarez. L'ultima idea della dirigenza blaugrana arriverebbe direttamente dalla MLS. Secondo quanto sottolineato da 'Fichajes.net' Carlos Vela potrebbe tornare nel mirino catalano in virtù della sua convincente esperienza nel massimo campionato americano.

Negli USA infatti il messicano è diventato una vera e propria stella con ben 34 gol in 31 partite, superando così il record detenuto dal venezuelano. Proprio insieme all'ex Torino e a Zlatan Ibrahimovic, l'ex attaccante dell'Arsenal ha conquistato l'America tanto che la dimensione potrebbe essergli diventata stretta. Tutte le news di mercato e non solo: CLICCA QUI

In questa ottica gennaio potrebbe essere il mese giusto per assistere al ritorno in Europa di Vela che in Spagna ha già giocato con le maglie di Celta, Salamanca, Osasuna e Real Sociedad.