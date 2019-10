DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL / Il 'north-west Derby' per rinascere. Non ha altra scelta Solskjaer per tentare di ridare un senso ad una stagione a dir poca catastrofica. Manchester United-Liverpool (ore 17) rappresenta una sorta di ultima spiaggia per il tecnico norvegese che spera di poter fare affidamento anche sulla tradizione per interrompere la cavalcata dei Reds, primi a punteggio pieno in campionato.

L'ultima vittoria ad Old Trafford risale infatti al marzo del 2014 per 3-0. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE: Liverpool 24 punti, Manchester City 19, Leicester, Chelsea 17, Arsenal 15, Crystal Palce 14, Tottenham, Burnley, Bournemouth, West Ham 12, Aston Villa, Wolverhampton 11, Everton 10, Manchester United, Sheffield United, Brighton 9, Southampton, Newcastle 8, Norwich 7, Watford 4.