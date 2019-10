BRESCIA RINNOVO DONNARUMMA / Operazione rinnovi in casa Brescia. Dopo la firma fino al 2022 di Torregrossa e le trattative per il gioiellino Tonali, il patron Cellino prova a blindare anche Alfredo Donnarumma.

Il centravanti di Torre Annunziata, trascinatore nella cavalcata promozione nella scorsa stagione in Serie B, stando a 'La Gazzetta dello Sport' potrebbe prolungare fino alil proprio contratto, allungandolo di un anno rispetto all'attuale scadenza fissata per giugno 2022. Donnarumma nel campionato di Serie A in corso ha realizzato finora 4 reti in sei presenze.