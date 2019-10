UDINESE-TORINO DIRETTA SERIE A CRONACA TEMPO REALE CAMPIONATO TUDOR MAZZARRI - Alle 15 è in programma per l'ottava giornata del campionato di Serie A la sfida Udinese-Torino. I bianconeri di Igor Tudor hanno perso nel turno precedente sul campo della Fiorentina e cercano un risultato positivo per allontanarsi dalle zone calde della classifica; di contro, i granata di Walter Mazzarri sono reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Napoli di Ancelotti mentre la vittoria manca dal 26 settembre scorso (2-1 al Milan).

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Dacia Arena'.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-TORINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; ter Avest, Mandragora, Jajalo, de Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Tudor

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Baselli, Rincon, Lukic, Laxalt; Belotti, Verdi. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 22 punti; Inter* 21; Atalanta* 17; Napoli* 16; Roma e Lazio* 12; Cagliari e Fiorentina 11; Torino 10; Verona*, Bologna*, Parma e Milan 9; Udinese 7; Sassuolo, Brescia**, Spal e Lecce 6; Genoa 5; Sampdoria 3

* una partita in più

** una gara in meno