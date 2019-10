Fiorentina, suggestione a gennaio: torna di moda De Rossi

CALCIOMERCATO FIORENTINA DE ROSSI / A circa tre mesi dal suo sbarco in Argentina, l'effetto Daniele De Rossi sembra pian piano affievolirsi soprattutto dopo gli ultimi problemi fisici che hanno scatenato le critiche. Se alla tenuta da rivedere uniamo un rapporto che non decolla con il tecnico Alfaro, crescono sensibilmente le chance di un possibile addio anticipato del mediano ex Roma al Boca Juniors.

Secondo quanto evidenziato da 'La Nazione' ad approfittare della situazione potrebbe essere ladi Montella, a caccia di un rinforzo d'esperienza proprio a centrocampo. Il numero 16 degli 'Xeneizes' è stato accostato per diverse settimane al club gigliato anche la scorsa estate ed in caso di divorzio anticipato con il club argentino potrebbe tornare in auge. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Un innesto del genere andrebbe inevitabilmente ad alzare il tasso tecnico e di esperienza di un reparto già ben amalgamato e che potrebbe ritrovare così la propria ciliegina sulla torta.