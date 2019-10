BOLOGNA MIHAJLOVIC JUVENTUS / Sinisa Mihajlovic vuole esserci sabato sera all''Allianz Stadium' per dirigere il Bologna dal campo nel match contro la capolista Juventus.

Il tecnico serbo - come scrive 'La Gazzetta dello Sport' - domani mattina sarà nel centro sportivo di Casteldebole per guidare la seduta d'allenamento, dopo aver terminato di recente il secondo ciclo di cure all'ospedale 'Sant'Orsola' per combattere la leucemia. Mihajlovic però morde il freno per essere presente sabato a Torino alla ripresa del campionato: vorrebbe seguire la squadra il ritiro ed essere in panchina contro i bianconeri di Sarri. L'ultimo via libera spetterà però ai medici. Per Mihajlovic si tratterebbe della prima gara in trasferta al seguito del Bologna dopo l'inizio della terapia.