CALCIOMERCATO FIORENTINA IBRAHIMOVIC / L'arrivo di Franck Ribery in estate ha ridato slancio al progetto Fiorentina prima tra i tifosi e poi in campo a suon di gol, assist e giocate da fenomeno. Un'operazione riuscita quindi ben al di là delle più rosee aspettative e che il club toscano potrebbe anche ripetere con un altro grande campione. Secondo quanto sottolineato da 'La Nazione' in casa viola si starebbe facendo largo la clamorosa suggestione Zlatan Ibrahimovic.

La posizione del gigante svedese rimane una delle più intriganti nella prospettiva futura ed offirebbe quel giusto plus all'attacco di Montella diventando al contempo una macchina da gol ma anche da soldi, il tutto a dispetto dei suoi 38 anni.

Il contratto che lega Ibra ai Los Angeles Galaxy scadrà il 31 dicembre, poi la parola passerà anche al suo manager per stabilire insieme la giusta destinazione con Firenze che potrebbe essere l'opportunità più giusta ed accattivante.