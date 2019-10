DIRETTA CAGLIARI SPAL FORMAZIONI / Dopo il prezioso pareggio per 1-1 conquistato all'Olimpico contro la Roma, il Cagliari ospita la Spal per tentare di ritrovare il feeling con la vittoria.che manca ormai da due giornate. Nell'ultima in casa, i sardi hanno pareggiato per 1-1 contro il Verona e sperano ora di smentire il vecchio adagio "non c'è due senza tre" e di trovare i tre punti.

Gli estensi, dal canto loro, hanno rialzato la testa prima della sosta, battendo il Parma per 1-0 e trovando il loro secondo successo stagionale. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-SPAL

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Rog, Nainggolan; Castro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici

CLASSIFICA SERIE A: