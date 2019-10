p>CALCIOMERCATO NAPOLI REAL MADRID FABIAN RUIZ / In Spagna sono sicuri: ilè pronto a fare di tutto perSecondo quanto riportato dal quotidiano spangolo 'AS',ha intensificato i contatti con l'entourage del centrocampista dele avrebbe in mente una stratregia precisa per strapparlo a. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Il Napoli è da tempo al lavoro con il giocatore per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, inserendo magari una clausola inferiore ai 100 milioni di euro come richiesto dall'entourage: Fabian Ruiz è ad un bivio e valuta anche la possibilità di interrompere le trattative con il proprio club. Il Real è pronto ad accontentarlo offrendo un ingaggio decisamente superiore agli attuali 2,5 milioni di euro stagionali che attualmente percepisce in Italia.