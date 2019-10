DIRETTA SAMPDORIA ROMA FORMAZIONI / C'è grande attesa a Genova per l'esordio in panchina di Claudio Ranieri. Chiamato ancora una volta a sostituire Eusebio Di Francesco come lo scorso anno, l'allenatore testaccino partirà proprio affrontando la sua squadra del cuore. E' questo uno degli argomenti di maggiore interesse di Sampdoria-Roma, in programma alle 15.

Dopo sei sconfitte nelle prime sette giornate di campionato, i padroni di casa non possono permettersi ulteriori passi falsi, ma anche i giallorossi (senza Fonseca squalificato) hanno bisogno dei tre punti dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Cagliari. Calciomercato.it seguirà la sfida di Marassi in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-ROMA

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Ekdal, Barreto, Jankto; Ramirez; Caprari, Quagliarella.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Florenzi; Kalinic.

CLASSIFICA SERIE A: